Andrzej TO TEN Nowak i Maria Waligura w objęciach! Co łączy gwiazdy „Sanatorium miłości 6”?

Andrzej TO TEN Nowak z „Sanatorium miłości 6” jednak znalazł miłość w programie? Wiele osób może tak pomyśleć, bo już na ekranie było widać, że doskonale dogaduje się z „nową” Marią, która dołączyła do show w trakcie trwania zdjęć. Teraz oboje pojawili się razem na jednym z wydarzeń i rzucili się sobie w objęcia! Co ich łączy? Zapytaliśmy!

Kim jest Andrzej z „Sanatorium miłości”?

Andrzej TO TEN Nowak wziął udział w 6. edycji „Sanatorium miłości”. Andrzej to typowy samiec alfa – wysportowany, pewny siebie i charyzmatyczny. Uważa się za globtrotera, uwielbia poznawać nowych ludzi, kultury i języki, co wpłynęło na jego karierę zawodową i życie osobiste. Po odbyciu służby wojskowej pracował w sklepie z damskim obuwiem w Kaliszu. Następnie wrócił do Poznania, gdzie grał zawodowo w piłkę ręczną. Po zakończeniu kariery sportowej chciał nadal poznawać świat, więc zatrudnił się w firmie transportowej jako kierowca, podróżując po całej Europie. Przez kilkanaście lat mieszkał w Australii, a do Polski wrócił, by zaopiekować się chorą matką.

Obecnie Andrzej pracuje na pół etatu jako kurier. Jego wielką pasją pozostaje sport – nie tylko ogląda transmisje sportowe, ale także sam aktywnie trenuje. Kilka lat temu zdobył Mistrzostwo Polski oldbojów w piłce ręcznej. Lubi również jazdę na rowerze, taniec oraz morsowanie.

Wzięcie udziału w „Sanatorium miłości” było jego wielkim marzeniem. Andrzej jest rozwiedziony i w poprzednich związkach brakowało mu przyjaźni, którą ma nadzieję znaleźć w programie. Przyznaje, że jego wcześniejsze relacje cierpiały z powodu pracy i częstych wyjazdów. Szuka partnerki, która będzie otwarta na świat, chętna do korzystania z życia, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Nie toleruje palenia papierosów. Andrzej lubi flirtować, na randkach zawsze jest elegancki i dobrze ubrany.

Kim jest Maria z „Sanatorium miłości”?

Maria Waligura do „Sanatorium miłości 6” dołączyła w trakcie trwania zdjęć, gdy z show odeszła Maria Luiza. To 67-letnia emerytowana pielęgniarka; przez 20 lat pracowała w Polsce, a następnie kontynuowała swoją karierę w Niemczech, gdzie przez wiele lat opiekowała się seniorami. Miała dwa małżeństwa. Pierwsze, z Polakiem, trwało ponad 20 lat i owocowało dwójką dzieci. Była to młodzieńcza miłość z sąsiedztwa, ale zakończyła się dla niej traumatycznie. Drugie małżeństwo, z Niemcem, trwało zaledwie 2 lata, mimo jej wysiłków, by je uratować. Od 12 lat jest sama, dlatego zdecydowała się wziąć udział w programie.

Pomimo życiowych trudności, Maria jest optymistycznie nastawiona do życia i poświęca swój czas oraz energię na pomaganie innym. Założyła fundację wspierającą osoby niepełnosprawne umysłowo. Mieszkająca w Łodzi, Maria interesuje się modą i lubi nosić kolorowe, nietypowe stroje. Ceni w mężczyznach szczerość, wysoką kulturę osobistą oraz dbałość o higienę. Pragnie, aby jej partner był czuły, empatyczny, komunikatywny i miał poczucie humoru. Oczekuje, że to mężczyzna będzie zabiegał o nią, a nie odwrotnie, choć nie jest kokietką. Zdaje sobie sprawę, że na zbudowanie dobrej relacji potrzeba czasu.

Co łączy Andrzeja i Marię?

Andrzej TO TEN Nowak i Maria Waligura bardzo przypadli sobie do gustu w „Sanatorium miłości”. Widać było, że się rozumieją oraz lubią. Co ciekawe, po programie zaczęli się razem pokazywać, co zrodziło spekulacje, iż są parą. Zweryfikowaliśmy te informacje u samych zainteresowanych!

Serwis Telemagazyn.pl rozmawiał z Andrzejem Nowakiem, który powiedział nam: Z Marią łączy mnie bliska przyjaźń. Bardzo się lubimy. Nie mamy romansu (śmiech), ale za to mamy podobny cel. Obecnie tworzę Stowarzyszenie Oldbojów Piłki Ręcznej, bardzo ważną inicjatywę, dzięki której będę walczyć o pomoc dla byłych sportowców. Sam jestem byłym sportowcem i nie chcę teraz opowiadać, z jakimi problemami zdrowotnymi się zmagam, ale wiem, że moi koledzy oraz koleżanki są pozostawieni praktycznie sami sobie. Chcę to zmienić. Maria ma doświadczenie w takiej działalności, bo sama prowadzi fundację, więc pomaga mi z przeróżnymi formalnościami, za co jestem jej bardzo wdzięczny - wyznał nam Andrzej TO TEN Nowak. Piękne! Kibicujemy w tych szlachetnych inicjatywach!

