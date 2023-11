Andrzej Wrona ZGOLIŁ swoją słynną brodę! Jak teraz wygląda słynny siatkarz?

Andrzej Wrona zgolił swoją bujną brodę

Andrzej Wrona to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy w Polsce. Ponadto sportowiec już od dłuższego czasu tworzy jedno z najsłynniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Cztery lata temu poślubił on znaną aktorkę Zofię Zborowską, z którą w 2021 roku powitał na świecie córeczkę Nadzieję.

Zarówno Andrzej Wrona, jak i jego żona chętnie dzielą się w internecie kulisami ze swojego życia prywatnego. Ostatnio siatkarz postanowił zaskoczyć swoich fanów, udostępniając na Instagramie filmik, na którym pochwalił się swoją metamorfozą. Okazuje się, że zgolił on swoją brodę - jeden z jego głównych znaków rozpoznawczych! Zostawił sobie jedynie wąsy.