„Ania” [RECENZJA]. Historia przedwcześnie przerwanego życia. Dokument o Ani Przybylskiej wzrusza i chwyta za serce

„Ania” kinowym hitem

Prywatne nagrania zaletą filmu

To, co w „Ani” najlepsze, tak naprawdę było... nie do końca zależne od twórców. Najbardziej atrakcyjne dla widza są prywatne nagrania Jarosława Bieniuka, partnera Ani Przybylskiej, który lata temu kupił kamerę, uwielbiał nowe technologie i pomimo początkowych oporów Przybylskiej, po prostu dokumentował wspólne życie; codzienność, wakacje, święta, kolejne porody. Oczywiście, nie wszystkie nagrania trafiły do filmu, wiele z nich rodzina zachowała wyłącznie dla siebie, ale to co widzimy na ekranie składa się na obraz kobiety z krwi i kości, normalnej dziewczyny, która gdzieś przez przypadek została gwiazdą telewizji i kina. Mimo, że była rozpoznawalna, dla rodzina była gotowa poświęcić wręcz całą swoją karierę. Trzeba było zamieszać w Turcji, bo akurat Jarosław Bieniuk dostał tam kontrakt - nie ma problemu, robimy to, na zdjęcia do „Złotopolskich” da się dolecieć. Właśnie taka była Ania - spontaniczna, często nieprzewidywalna, ale przede wszystkim uśmiechnięta i ciesząca się każdą chwilą. Wzruszający jest moment, gdy Przybylska wyznaje, że pobyt w Turcji był dla niej wręcz wymarzony, bo była tam anonimowa. Tam nikt nie patrzył na nią przez pryzmat okładek gazet i telewizyjnego ekranu - była po prostu „żoną” i matką.