Anna Karczmarczyk zmieniła się nie do poznania! To wszystkie wcielenia pięknej aktorki!

Kim jest Anna Karczmarczyk?

Anna Karczmarczyk urodziła się 24 września 1991 roku w Warszawie. W 2016 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak na małym ekranie zaczęła pojawiać się już dużo, dużo wcześniej. Zadebiutowała w 2007 roku za sprawą serialu „Na Wspólnej” . Cała Polska poznała ją jednak w 2009 roku, gdy zagrała główną rolę w filmie Katarzyny Rosłaniec pt. „Galerianki” i się zaczęło! W 2010 roku Karczmarczyk zagrała w filmie Cezarego Pazury pt. „Weekend”, a także dołączyła do obsady „M jak miłość” , gdzie zachwycała jako Ola Malinowska.

Film "Galerianki" Katarzyny Rosłaniec stał się impulsem do wielu społecznych dyskusji oraz trampoliną dla karier Dominiki Gwit-Dunaszewskiej oraz Anny Karczmarczyk. Nie wolno również zapominać o…

Widzowie pokochali ją za rolę w „Na dobre i na złe”

Jeszcze ciekawiej było w 2013 roku, gdy Anna Karczmarczyk dołączyła do obsady kultowego „Na dobre i na złe”. Jako Ola Pietrzak rozkochała w sobie widzów, którzy do dzisiaj żałują, że historia jej oraz Przemka Zapały to już przeszłość. Następnie Anna Karczmarczyk zagrała w takich produkcjach jak m.in.: