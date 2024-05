Anna Popek buduje dom! Skromne 50 metrów kwadratowych w stolicy to dla niej za mało! Niczym „Bob Budowniczy” spełnia swoje marzenie!

Anna Popek buduje swoje gniazdko. Prezenterka nie boi się trudnych wyzwań, co więcej - podchodzi do nich z należytym spokojem i ogromnym profesjonalizmem. Niedawno w jednej z podwarszawskich miejscowości rozpoczęła budowę domu. Dla singielki na pewno to ogromne przedsięwzięcie. Miejsce, gdzie powstaje dom dziennikarki, jest urocze, pełne zieleni i świeżego powietrza. Mury już stoją, teraz pora na dach.

Kiedyś mieszkałam w Podkowie Leśnej, musiałam się wyprowadzić na skutek różnych życiowych perturbacji. Niestety, wszędzie, gdzie potem mieszkałam, czułam się źle, jakbym ciągle była w delegacji. Żadne mieszkanie w Warszawie nie dawało mi poczucia domu. Teraz mam niewielkie mieszkanie w centrum. Na 50-ciu metrach trudno zrobić rodzinne przyjęcie lub jakąś uroczystość. Każdy przyjazd moich dzieci łączył się z wiecznym bałaganem i brakiem komfortu dla każdej z nas. Wyobraziłam sobie siebie za 10 lat i myśl, że nadal mieszkam w Centrum, przeraziła mnie. Dlatego póki mam jeszcze dość sił, zdecydowałam się na budowę domu - mówi Anna Popek.