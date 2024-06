Anna Popek ściągnęła z siebie ciuszki i pręży idealne ciało! Dziennikarka wygląda niczym współczesna Afrodyta!

Kilka lat temu moja córka uczyła się surfować, więc ja także postanowiłam się nauczyć tej sztuki. Muszę przyznać, że słabo mi to wychodziło. Z dziesięć razy wpadłam efektownie do wody, więc zrezygnowałam i poszłam się opalać. Zosia Klepacka kilka lat temu obiecała, że mnie nauczy surfować. Niestety, jakoś nie mogłyśmy się spotkać. Aż do teraz. Cieszę się, że w końcu spotkanie doszło do skutku - przyznała Anna Popek.