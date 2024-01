Barbara Kurdej-Szatan miała poprowadzić „Pytanie na śniadanie”! Wróci do „M jak miłość”?

W oświadczeniu Kurdej-Szatan czytamy także, że produkcja „M jak miłość” nie odzywała się do niej od czasu zakończenia współpracy przed laty, więc widzowie raczej nie zobaczą ponownie Asi Chodakowskiej na ekranie.

Heja! Od wczoraj dostaje mnóstwo smsów od przeróżnych portali z prośbą o komentarz dotyczący mojego powrotu do TVP. Niektóre artykuły częściowo są zgodne z prawdą, niektóre kompletnie zmyślone. Otóż jest tak:

Rzeczywiście w grudniu dostałam telefon od przyszłej (już obecnej) szefowej PnŚ z propozycją poprowadzenia tegoż programu. Może zanim wytłumaczę jaką decyzję podjęłam i z jakiego powodu, muszę Wam powiedzieć, że ten telefon rozbroił mnie totalnie i wzruszył…. I nie dlatego, że dostałam propozycję prowadzenia programu. Ale dlatego, że uświadomiłam sobie właśnie w tym momencie, że już naprawdę skończyła się nagonka na mnie w TVP. Od dwóch lat, średnio co 3 tygodnie w głównych wiadomościach TVP władze wyświetlały mój wpis wbijając do głowy Polakom, że jestem antyPolką, wstrętną niewdzięcznicą. Nie podając powodu mojej reakcji, ani nie pokazując okrutnego nagrania, na które zareagowałam. Po dwóch dniach przeprosiłam za wulgaryzmy i zbytnie emocje, wytłumaczyłam o co chodziło i co jest okrutne i nie powinno mieć miejsca. Ale nikt z rządzących nie zajął się tematem kryzysu na granicy, nikogo nie interesowali cierpiący ludzie, kobiety, malutkie dzieci, natomiast od wtedy, mieli świetny powód, aby odwracać uwagę od realnego problemu i stworzyć problem niewdzięcznicy nieszanującej munduru. Bo przedstawiali sprawę ogólnie - jak bym nie szanowała wszystkich. Regularnie było to podgrzewane, ich wyborcy naprawdę zaczęli w to wierzyć i tak mnie postrzegać. Kurski za chwilę ogłosił koncert „murem za polskim mundurem”, niektóre prezenterki ochoczo hasztagowały tytuł i przebierały się w barwy khaki. Szopka się rozkręcała, przydupas ministra dostawał kolejne miliony na organizowanie akcji hejterskich, ja byłam w coraz większym stresie, a ludzie w lesie wciąż umierali….

To wszystko było bardzo traumatyczne.…..dlatego taka moja reakcja. Chętnie kiedyś poprowadzę jakiś program np muzyczny, czy koncert - coś, co jest mi bliskie tematycznie. Kochałam to i wiem, że czułabym się wspaniale. Ale (tak jak kiedyś odnośnie DDTvn) uważam, że… cd w komentarzu

Edytowany · 8 godz.

Zdjęcie profilowe kurdejszatan

…. prowadzenie śniadaniówki jest dla dziennikarzy, ludzi, którzy konkretnie z tym wiążą swoją przyszłość. Pewnie bym to polubiła… ale ja chcę grać :) kiedyś już chyba ludzie nie wiedzieli, czy jestem bardziej aktorką czy prowadzącą. Mam obecnie mnóstwo spektakli, szykują się nowe projekty artystyczne telewizyjne - na tym się skupiam. I chcę rozkręcać swoją fundację „Z Porywu Serca”. Jest co robić. I mieć czas dla rodziny. Wszystko na spokojnie… :)

A co do MJM - nie mam kontaktu z produkcją już od dwóch lat, nie było żadnych rozmów o powrocie. Joanna dalej siedzi we Francji, czy gdzie ona tam wybyła :))))

Najlepszego dla wszystkich!🩵