Beata Tadla pochwaliła się trzecim mężem na teatralnej premierze! Wprost nie mogła się od niego oderwać!

Beata Tadla pochwaliła się trzecim mężem

ZOBACZ ZDJĘCIA

W czwartek 21 września w warszawskim Teatrze Kamienica miała miejsce uroczysta premiera sztuki w reżyserii Jerzego Bończyka pt. „Petarda”, w której grają m.in. Robert Rozmus, Tomasz Schimscheiner, Dominika Kryszczyńska, Paulina Lasota, Anna Jarosik czy Andżelika Piechowiak. Na wydarzeniu zjawili się nie tylko odtwórcy głównych ról, ale także cała masa znanych medialnych osobistości. Wśród obecnych na wydarzeniu gości można było zobaczyć m.in. Jerzego Bończyka, Mateusza Banasiuka, Ewelinę Ruckgaber, Adrianę Kalską, Joannę Moro czy Macieja Miecznikowskiego.

Na premierze zjawiła się również była gwiazda TVN i TVP Beata Tadla, której towarzyszył jej trzeci mąż Marcin Cebula, z którym w 20121 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Choć początkowo dziennikarka starała się nie afiszować ze swoim nowym związkiem, to z czasem ona i jej ukochany stali się stałymi bywalcami na ściankach. Beata Tadla i jej mąż chętnie pozowali do zdjęć fotoreporterom czule się do siebie wtulając i uśmiechają się od ucha do ucha. Jak wypadli na tle innych gwiazd?