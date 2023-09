To on jest wielką miłością Magdaleny Schejbal. Sławomir Zięba-Drzymalski to góral z krwi i kości!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Magdalena Schejbal od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie mieli okazję ją poznać m.in. dzięki występom w dawnym hicie TVN „Kryminalni”, czy polsatowskiej produkcji „Szpilki na Giewoncie”, gdzie zagrała główną rolę. Okazuje się, że to właśnie występie w dawnym serialu Polsatu, pięknej aktorce udało się odnaleźć miłość jej życia.

Sławomir Zięba-Drzymalski bo o nim tu mowa, poznał Magdalenę Schejbal na planie „Szpilek na Giewoncie”. Na co dzień mieszkający w Zakopanem góral, występował na planie serialu ze swoim zespołem, a także konsultował sprawy dotyczące folkloru góralskiego. Jak przyznała aktorka w jednym z wywiadów, gdy tylko się spotkali, strzelił w nas piorun sycylijski.

I pomyśleć, że poznaliśmy się na planie serialu „Szpilki na Giewoncie”, w którym wcieliłam się w bizneswoman z miasta, która osiada w górach. Sławek zagrał tam ze swoim zespołem, konsultował też sprawy dotyczące folkloru góralskiego. Jest człowiekiem wielu pasji, co bardzo mnie ujęło. Ma wykształcenie ekonomiczne, od lat pracuje w branży gastronomicznej. Był instruktorem narciarstwa, uprawiał wspinaczkę i od dziecka gra na skrzypcach. Potem zajął się odtwarzaniem muzyki góralskiej, tej rdzennej. Nic dziwnego, że produkcja serialu zaprosiła go do współpracy. Myślę, że już przy pierwszym spotkaniu strzelił w nas piorun sycylijski, choć zanim zostaliśmy parą, musiało minąć trochę czasu — czytamy na łamach Twojego Stylu z 2019 roku.