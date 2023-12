Bożena Dykiel od 50 lat kocha go do szaleństwa! Aktorka znalazła miłość swojego życia na drugim końcu świata!

Był wykształcony, miał poczucie humoru i bardzo o mnie dbał. Nie chodzi o to, że podał płaszcz czy otworzył drzwi, tylko z wyprzedzeniem myślał, co mi sprawi przyjemność. Zakochaliśmy się w sobie. Od razu, gdy go poznałam, poczułam, że mogłabym mieć z nim dom i dzieci. Bogu dzięki, że go przywiozłam - mówiła w rozmowie z Super Expressem, cytowana przez serwis "Viva!".