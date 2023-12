Tomasz Niecik pochwalił się żoną. Zrobił to w... „Chłopakach do wzięcia”! Kim jest ukochana gwiazdora disco polo?

Tomasz Niecik chwali się żoną w „Chłopakach do wzięcia”

Najnowszy sezon programu „Chłopaki do wzięcia” dostarcza widzom wielu niespodzianek. Bez wątpienia jedną z największych jest udział Tomasza Niecika w ostatnich odcinkach show. Popularny muzyk disco polo , znany przede wszystkim ze swojego hitu pt. „Cztery osiemnastki”, postanowił odwiedzić uczestnika programu znanego jako Disco Frodo . Krzysiek, bo tak naprawdę ma na imię bohater „Chłopaków do wzięcia” jest wielkim fanem Tomasza Niecika i postanowił zaprosić swojego idola do siebie, aby razem wystąpić w Intrenecie i porozmawiać z nim o jego życiu uczuciowym.

W pewnym momencie Disco Frodo postanowił zapytać Tomasza Niecika o to, jak on poznał swoją ukochaną. Okazuje się, że muzyk poznał ją wiele lat temu podczas kręcenia jednego ze swoich teledysków. Choć gwiazdor disco polo nie powiedział tego wprost, to z jego słów wynika, że mógł to być moment, w którym Tomasz Niecik właśnie nagrywał swoje słynny „Cztery osiemnastki”.