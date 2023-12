„Rolnik szuka żony 10”. Jakub ma dzieci z trzema różnymi kobietami!? Anna przerwała milczenie na temat przeszłości swojego wybranka! Redakcja Telemagazyn

Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które znalazły uczucie w 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Choć emisja show już się zakończyła, to zakochani wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie. Ostatnio fani zaczęli usilnie dopytywać Annę o plotki związane z przeszłością jej wybranka. Rolniczka w końcu postanowiła się do nich odnieść.