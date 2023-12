„Rolnik szuka żony 10”. Będzie ślub! Anna i Jakub tuż po finale podzielili się radosną nowiną!

Anna i Jakub z „Rolnik szuka żony 10” biorą ślub!

Wszystko już jasne. Za nami ostatni, finałowy odcinek 10. edycji „Rolnik szuka żony” , w którym uczestnicy ujawnili, jak potoczyły się ich miłosne losy. Nie zabrakło zaskoczeń oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Okazało się, że związek Waldka i Ewy nie przetrwał, a rolnik postanowił związać się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Jeszcze mniej szczęścia mieli Artur i Darek, których miłosne relacje z Sarą oraz Nicolą rozpadły się z hukiem. Z kolei największą wygraną finałowego odcinka bez wątpienia była Anna, która tak jak podejrzewała większość fanów, postanowiła kontynuować swój związek z Jakubem.

Choć 10. edycja „Rolnika” oficjalnie dobiegła końca, to wcale nie oznacza końca emocji związanych z bohaterami programu. W poniedziałkowym wydaniu „Pytanie na śniadanie” prowadzonym tego dnia przez Annę Popek i Roberta Rozmusa, pojawili uczestnicy jubileuszowej edycji „Rolnika” - Waldek z wybraną przez siebie Dorotą, Anna z Jakubem oraz Agnieszka.

Uczestnicy show podczas swojej wizyty w śniadaniówce opowiedzieli o swoich wrażeniach po udziale w „Rolniku”, a także o tym, jak obecnie wygląda ich życie. Okazuje się, że związek Anny i wybranej przez nią Jakuba nie tylko nieustannie rozkwita, ale w ostatnim czas wszedł na kolejny, wyższy poziom! Gdy Anna Popek zapytała parę o to, czy myśleli już o swoim ślubie, Jakub zaskoczył ją wyjątkowo szczerą i bezpośrednią odpowiedzią. Wybranek rolniczki zdradził, że mają w planach stanąć na ślubnym kobiercu już w przyszłym roku!

Choć para nie jest jeszcze nawet oficjalnie po zaręczynach, to zdaje się nie być to dla nich żadnym problemem. Rolniczka w tej samej rozmowie wyznała, że jej relacja z Jakubem ma naprawdę szybkie tempo, jednak mimo to, jest z niej niezwykle zadowolona.