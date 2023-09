Ilona Wrońska jest wielką miłością Leszka Lichoty. Dlaczego po prawie 20 latach wciąż żyją bez ślubu?

Z czasem Leszek Lichota i Ilona Wrońska tworzyli zgrany duet zarówno na planie, jak i poza nim. W 2006 roku para powitała na świecie córkę Nataszę, a 2 lata później doczekali się syna Kajetana. Choć zakochani do dziś tworzą szczęśliwą i kochającą się rodzinę, to jednak przez te prawie 20 lat nie zdecydowali się na ślub. Dlaczego?

Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną! Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów. Oczywiście, jeśli któreś z nas wylądowałoby w szpitalu i to drugie miałoby utrudniony dostęp do dokumentów, wtedy okazałoby się, po co te formalności. Ale to bariery, które sami sobie narzucamy. Poza tą jedną sferą jestem naprawdę tradycyjny - zdradził swego czasu się Leszek Lichota w Grazii, cytowany przez Vivę.