„Belfer 3”. Pierwszy odcinek nowego sezonu dostępny za darmo! Gdzie oglądać?

Belfer w trzecim sezonie jest facetem dojrzalszym, bo doświadczonym już życiem. Jest w zupełnie innym miejscu niż kilka lat wcześniej, kiedy był trochę takim jeźdźcem znikąd, enigmatycznym bohaterem, o którym tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy. Tym razem Paweł Zawadzki wraca do domu rodzinnego, przez co musi skonfrontować się ze swoją przeszłością. Dzięki temu widz dowie się o nim znacznie więcej. Zresztą jak i on sam. I to będzie ważna lekcja - mówi Maciej Stuhr, odtwórca tytułowej roli.