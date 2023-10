Wiktoria Kruszczyńska zachwyca talentem! Opowiedziała nam o swojej roli w „Belfrze 3”

„Belfer 3” godnym następcą oryginału?

„Belfer 3” to dla serialu produkcji CANAL+ swoisty powrót do korzeni. Po wyjściu z więzienia Paweł Zawadzki wraca do rodzinnego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki. Podejmuje pracę w miejscowym liceum. Podczas rejsu, w który razem z ojcem zabrali nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów. Policja wszczyna dochodzenie. Uwikłany w sprawę Paweł Zawadzki prowadzi śledztwo na własną rękę. Odkrywa fakty związane z przeszłością swoich bliskich.