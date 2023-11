Blanka bryluje w króciutkich szortach na muzycznej imprezie. Wszyscy patrzyli tylko na nią!

Odważna kreacja Blanki na świątecznym koncercie z gwiazdami

W świątecznej atmosferze odbyło się wyjątkowe spotkanie z gwiazdami wytwórni muzycznej Warner Music Poland. Tego wieczoru gwiazdy zaśpiewały świąteczne piosenki i kolędy oraz swoje najnowsze hity. Na scenie wystąpili Blanka, Lanberry, Victoria, Aleksander Dębicz, Patryk Skoczyński, Three of Us oraz ImI. Jedną ze świątecznych piosenek, "Happy Christmas", Lanberry zaśpiewała w duecie z Patrykiem Skoczyńskim.