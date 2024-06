Blanka Stajkow poszła na całość i pokazała się kompletnie nago! Jej fani zapamiętają ten widok na długo!

Blanka poszła na całość i pokazała się niemal kompletnie nago!

Blanka Stajkow to postać, która od pewnego czasu jest na ustach wszystkich. Urodzona 23 maja 1999 roku wokalistka nieco ponad rok temu wyrosła na jedną z największych muzycznych gwiazd w naszym kraju. Wszystko za sprawą jej udziału w zeszłorocznym konkursie Eurowizji, gdzie ze swoim słynnym już „Solo” udało jej się awansować do finału. Choć finalnie zajęła ona dopiero 19. miejsce, to po powrocie do Polski stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych muzycznych gwiazd, a jej „Solo” jeszcze przed długie miesiące nie schodziło z radiowych list przebojów.

Blanka, która jeszcze przed rokiem nie była znana szerszej publiczności, dziś regularnie gości na największych muzycznych imprezach w naszym kraju i cieszy się stale rosnącym gronem fanów. Świetnie oddaje to jej konto na Instagramie, które obserwuje już ponad 260 tysięcy osób!