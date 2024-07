Mateusz Szymkowiak po cichu wyleciał z TVP?! Dziennikarz zniknął z „Pytanie na śniadanie” i dołączył do nowej redakcji!

Zmiany, zmiany, zmiany - to pierwsze, co można powiedzieć o Telewizji Polskiej i programie „Pytanie na śniadanie” w szczególności. Jedna z twarzy programu po cichu zniknęła z anteny, ale nie oznacza to, że kompletnie znika z mediów. Gdzie teraz zobaczymy Mateusza Szymkowiaka?

Mateusz Szymkowiak to jeden z cieszących się sporą popularnością i rozpoznawalnością dziennikarzy TVP. Miał również okazję sprawdzić się na większych imprezach; prowadził też Ceremonię Otwarcia Eurowizji Junior oraz koncerty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Debiutował współprowadząc pierwszą edycję programu „The Voice of Poland”, później został reporterem „Pytanie na śniadanie” i gospodarzem magazynu kulturalnego „Like!” w TVP 2. Prowadził również talk-shows „Taka jak ty” oraz „Taki jak ty” w TVP Kobieta.

W ostatnim czasie jednak Telewizja Polska stała się miejscem, w którym mocno hula wiatr zmian. Dało się to zauważyć szczególnie po flagowym programie „Pytanie na śniadanie” - nowa szefowa, Kinga Dobrzyńska, zdecydowała się wymienić wszystkich prowadzących i zastąpić ich nowymi twarzami. Sam Szymkowiak zaś długo trzymał się na stanowisku; z anteny zniknął dopiero w połowie marca, tłumacząc, że nieobecność wywołana była planowanym zabiegiem medycznym. Później mogliśmy go oglądać w materiałach do Eurowizji 2024 - w czasie przygotowań oraz trwania Konkursu Piosenki Eurowizji relacjonował dla TVP to, co działo się w Malmö.

To, jak się jednak okazuje, było pojedyncze zdarzenie i koniec jego przygody. Nie oznacza to jednak, że kompletnie znika z mediów. Jak podaje Świat Gwiazd, Mateusz Szymkowiak dołączył do redakcji serwisu. - Będzie odpowiadał w naszym serwisie za wywiady z gośćmi w studiu oraz na imprezach. Oczywiście witamy go z otwartymi ramionami i nie możemy się doczekać wspólnych projektów - zaznacza portal. Myślicie, że Szymkowiak wróci jeszcze do TVP?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!