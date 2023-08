Andrea Bocelli ma zabójczo przystojnego syna! Matteo rozkocha w sobie Polki?

Matteo Bocelli w programie „Taki jak Ty”

26-letni Matteo przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. Za namową sławnego ojca rozpoczął naukę gry na fortepianie, ale instrument nie skradł jego serca. Buntował się też przeciwko lekcjom śpiewu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i artystyczną drogą, a jego solowe występy oraz wykonania słynnych utworów u boku Andrei Bocellego oczarowały melomanów na całym świecie. Popularność młodego tenora gwałtownie wzrosła cztery lata temu, dzięki piosence "Fall on me", którą nagrał z ojcem, a która na YouTubie ma ponad 100 tysięcy wyświetleń. Przypomnijmy, że Matteo już wcześniej odwiedził Polskę. Śpiewał m.in. na imprezie "Vivy!" i zaśpiewał w show "The Voice of Poland".