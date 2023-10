Brazylijska nowość od Netflix. „Zdrada to nie problem” z premierą już w październiku!

„Zdrada to nie problem” w październiku na Netflix

„Zdrada to nie problem” (ang. „Burning Betrayal”) to adaptacja słynnej powieści Sue Hecker o księgowej zdradzonej przez narzeczonego, która następnie przeżywa prawdziwe seksualne przebudzenie, które jak się okazuje, rodzi groźne konsekwencje. Za reżyserię „Zdrada to nie problem” odpowiadał Diego Freitas, zaś w obsadzie brazylijskiej produkcji się m.in. Giovanna Lancellotti, Leandro Lima, Camilla de Lucas, Bruno Montaleone i Louise D'Tuani.

Babi odkrywa zdradę swojego wieloletniego partnera i postanawia rozpocząć nową przygodę w życiu. Podczas tej podróży poznaje sędziego Marco i wspólnie rozpoczynają historię przesiąkniętą wieloma napięciami seksualnymi - czytamy w zapowiedzi produkcji na Netflix.

Premierę „Burning Betrayal” na Netflix zaplanowano na 25 października. W sieci pojawił się już zwiastun brazylijskiej produkcji. Będziecie oglądać?