„Siostra Śmierć” lada chwila z premierą na Netflix! Hiszpański horror podbije serca widzów?

„Siostra Śmierć” z premierą na Netflix

Już niebawem na Netflix pojawi się produkcja idealna dla tych, co lubią się bać. Już 27 października na platformie swoją premierę będzie miał hiszpański horror „Siostra Śmierć”.

Jest to film osadzony w powojennej Hiszpanii, opowiadający o losach Narcisi, młodej nowicjuszki o nadprzyrodzonych siłach, przybywającej do szkoły dla dziewcząt w dawnym klasztorze, aby podjąć się pracy nauczycielki. Mijają dni, a główną bohaterkę zaczynają dręczyć dziwne wydarzenia i coraz bardziej niepokojące sytuacje. To wszystko doprowadza ją w końcu do rozwikłania kłębka okropnych tajemnic, które otaczają klasztor i prześladują jego mieszkańców.