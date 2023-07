„Bupkis”. Serial komediowy Pete’a Davidsona i Lorne’a Michaelsa na SkyShowtime. Kiedy premiera?

O czym jest „Bupkis”?

„Bupkis” to nowy serial komediowy z udziałem Pete’a Davidsona (The King of Staten Island, Saturday Night Live), który chcąc zbudować znaczące relacje, próbuje zmierzyć się z rodzinnymi wyzwaniami i komplikacjami związanymi ze sławą. W tym nieoczywistym, na wpół autobiograficznym serialu, który łączy rzeczywistość i absurd, występują Davidson, Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie) i Joe Pesci (Goodfellas, The Irishman). Wraz z gwiazdorską obsadą drugoplanową serialu próbują jak najlepiej pokazać, jak to jest być Pete’em Davidsonem.