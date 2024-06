Cezary Pazura kiedyś i dziś. Przypominamy stare zdjęcia uwielbianego aktora! Im starszy, tym więcej fanek do niego wzdycha!

Kim jest Cezary Pazura

Cezary Pazura to postać, której raczej nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Jeżeli nie zna go ze starszych filmów, co mało prawdopodobne, to kojarzy go choćby z reklam czy współczesnych seriali. Ten urodzony 13 czerwca 1962 r. polski aktor teatralny, filmowy, i dubbingowy, reżyser, producent, artysta kabaretowy i youtuber, okazjonalnie także prezenter telewizyjny i piosenkarz, ma imponujący dorobek zawodowy.