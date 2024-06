Kasia Kowalska kiedyś i dziś. 51-latka błyszczy, jak nigdy dotąd! Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat

Kasia Kowalska kiedyś i dziś. Zobacz archiwalne zdjęcia

Kasia Kowalska to urodzona 13 czerwca 1973 w Sulejówku polska piosenkarka rockowa, kompozytorka, autorka tekstów piosenek i producentka. Jest także członkinią Akademii Fonograficznej ZPAV. Choć początkowo występowała w zespole Evergreen Roberta Amiriana, od '94 r. Kowalska jest artystką solową. To był dobry krok - Kowalska w debiutanckim roku została laureatką Europejskiej Nagrody MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy oraz Nagrody Muzycznej „Fryderyka” za fonograficzny debiut roku 1994. Nie powinno to dziwić - talent muzyczny Kowalska przejawiała od najmłodszych lat. Jako dziecko śpiewała w kościelnym chórze, a pierwszą nagrodę zdobyła na konkursie piosenki zuchowej. Choć jej rodzice wyrażali sprzeciw, po ukończeniu szkoły średniej postawiła na muzykę.