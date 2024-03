„Chłopaki do wzięcia”. Karina pochwaliła się nową fryzurą! Przy okazji ściągnęła z siebie fatałaszki!

Kim jest Karina Koch?

Oglądacie „Chłopaków do wzięcia” i nie wiecie, kim jest Karina Koch? Naprawdę, wstyd! No dobrze, jeżeli jednak dopiero poznajecie tę fascynującą audycję Polsat Play, to jesteście usprawiedliwieni. Karina Koch to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek „Chłopaków do wzięcia” i z dzisiejszej perspektywy śmiało można nazwą ją legendą tego show.

Karina Koch, razem ze swoim bratem Stefanem, w programie po raz pierwszy pojawiła się kilka lat temu. Od tego pory widzowie z pasją śledzą losy rodzeństwa, które podzieliła... miłość Stefana do Aldony. Panie, delikatnie mówiąc, nie przypadły sobie do gustu, a Karina przeżywała prawdziwy triumf, gdy Stefan zostawił swoją narzeczoną, gdy okazało się, że ta... przez ponad rok udawała, że jest w ciąży. Dzisiaj Stefan i Aldona jednak znowu są razem, a kontakt Kariny z bratem uległ ponownemu pogorszeniu.