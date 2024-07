„Chłopaki do wzięcia”. Pamiętacie Pączusia? Przez ostatnie lata naprawdę mocno się zmienił!

„Pączuś” był jedną z największych gwiazd „Chłopaków do wzięcia”

Grzegorz, lepiej znany jako „Pączuś” przed laty był jednym z najpopularniejszych uczestników programu „Chłopaki do wzięcia” . Widzowie przez wiele sezonów mieli okazje śledzić miłosne perypetie Grześka. W pewnym momencie do Pączusia uśmiechnęło się szczęście. Poznał on Agnieszkę, z którą dość szybko udało mu się stworzyć poważny związek. Co więcej, po pewnym czasie Grzegorz postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Widzowie „Chłopaków do wzięcia” z pewnością świetnia pamiętają, jak Pączuś w towarzystwie swojej mamy prosił Agnieszkę o rękę.

Jak dziś wygląda z „Chłopaków do wzięcia”?

Dalsze losy byłych uczestników niezwykle ciekawią fanów „Chłopaków do wzięcia”, którzy starają się dowiedzieć, co dziś słychać u ich dawnych ulubieńców. Okazuje się, że jednemu z internautów udało się dowiedzieć, co aktualnie robi Grzegorz. Na tiktokowym profilu użytkownika szpinoatv pojawiło się nagranie z Pączusiem w roli głównej (po pewnym czasie wideo zostało usunięte). Można było na nim zobaczyć, że pracuje on jako pracownik ochrony. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Grzegorz para się pracą w ochronie. Swego czasu widzowie „Chłopaków do wzięcia” mogli zobaczyć, jak pracował kiedyś jako ochroniarz w jednym z pobliskich szpitali.