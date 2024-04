„Chłopaki do wzięcia”. Wiemy, dlaczego Jaruś naprawdę rozstał się z żoną! Poszło o inną kobietę!

Jaruś z „Chłopaków do wzięcia” po 3 latach rozstał się z żoną

Jarosław Mergner , lepiej znany jako Jaruś od lat jest uważany za jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Mężczyzna przez lata bezskutecznie poszukiwał miłości, aż w końcu związał się z poznaną w programie Gosią. Para w 2021 roku postanowiła się pobrać i od tamtego momentu żyli razem w mieszkaniu małżonki Jarusia .

W poniedziałek 15 kwietnia Jaruś pojawił się na nagraniu opublikowanym na TikToku przez jego przyjaciela Tomasza. Tytuł filmu Oficjalnie Jarek znowu wolny! mówi sam za siebie. W udostępnionym wideo przyjaciel Jarusia w towarzystwie głównego zainteresowanego opowiada o tym, że związek Jarka i Gosi należy już do przeszłości. Choć nie ujawniono oficjalnych przyczyn rozstania, to słowa kolegi Jarusia o tym, co się miało dziać w domu Jarusia i Gosi brzmią bardzo niepokojąco...