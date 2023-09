Choroba Céline Dion. Siostra legendarnej artystki przekazała fatalne wieści. „Niewiele możemy zrobić, aby ją wesprzeć i złagodzić jej ból”

Robi wszystko, żeby wyzdrowieć - mówi 74-letnia Claudette, siostra wokalistki, dla HELLO! Canada . - To silna kobieta.

Claudette w rozmowie HELLO! Canada przybliżyła walkę zdobywczyni nagrody Grammy z rzadką i wyniszczającą chorobą. - To choroba, o której tak mało wiemy - przyznaje Claudette. - Występują skurcze, których nie da się opanować. Wiesz, jak zachowuje się osoba, która często podrywa się w nocy z powodu skurczu nogi lub łydki? To nieco podobne, ale obejmuje wszystkie mięśnie – mówi przerażona. - Niewiele możemy zrobić, aby ją wesprzeć i złagodzić jej ból.