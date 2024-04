Co dalej z relacją Jarka i Zuzy z „Love Island 9”? Spójrzcie tylko na te fotki!

Zuza i Jarek wygrali „Love Island 9”

Zaufanie - to jedno słowo najlepiej oddaje to, co widzowie programu „Love Island. Wyspa miłości 9” przekazali Jarkowi Mrozowskiemu i Zuzannie Maciejewskiej w finale programu. 45,7% głosów, jakie uzyskali Zuza i Jarek mówi samo za siebie. Fani show wierzą w uczucie tej pary, chociaż ich droga do miłości w programie nie była usłana różami. Każde z nich mierzyło się ze swoimi demonami i musieli iść na różne kompromisy, aby chociaż próbować coś wspólnie zbudować. Czy ta sztuka im się uda? Widzowie „Love Island” głęboko w to wierzą i kibicują Jarkowi i Zuzi.