Zuza zabrała głos po finale „Love Island. Wyspa miłości 9”. Postanowiła zadbać o zdrowie psychiczne!

Zwycięstwo Zuzy i Jarka w „Love Island 9”

Stało się to, co przewidywała większość widzów programu „Love Island” . Jarek i Zuza zostali zwycięzcami 9. edycji show! Zdobyli aż 45,7% głosów! Widzowie docenili ich autentyzm; Jarek i Zuza nikogo nie musieli udawać. Byli po prostu sobą, nawet jeżeli oznaczało to, że będą się mocno docierać i poznawać własne granice. Czy będzie z tego wielka miłość? To już pokaże czas, ale większość widzów mocno trzyma za nich kciuki!

Zuza zabrała głos po finale „Love Island”

„Love Island. Wyspa miłości 9” przeszło już do historii. Wszyscy uczestnicy wrócili do swoich domów, co oznacza, że Zuza wróciła do Belgii, a Jarek do Polski. Przed zwycięzcami „Love Island” rozłąka, ale Jarek już zapowiada, że zamierza jechać do swojej Syrenki. Kiedy? Tego nie zdradza, chce zrobić ukochanej niespodziankę.