Co wiemy o żonie Jakuba Rzeźniczaka, Paulinie Nowickiej? Będziecie zaskoczeni jej CV! Oto, czym się zajmowała zanim została panią Rzeźniczak

Kim jest Paulina Nowicka? To ją pojął za żonę Jakub Rzeźniczak!

Jakub Rzeźniczak to urodzony 26 października 1986 r. polski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Wisła Płock. W mediach pojawiał się za sprawą burzliwego życia uczuciowego - w 2016 r. wziął ślub z Edytą Zając, z którą rozwiódł się w 2020 r., a następnie związał z Eweliną Taraszkiewicz, z którą doczekał się córki. Związek nie przetrwał próby czasu, a on sam zaczął spotykać się z Magdaleną Stępień, która urodziła mu syna Oliwiera. Wówczas nie byli już parą, a chłopczyk w wieku nieco ponad roku zmarł po długiej walce z chorobą.

Kim jest Paulina Nowicka, żona Jakuba Rzeźniczaka

Paulina Rzeźniczak kontra Ewelina Taraszkiewicz

Niedługo później media rozpaliła kolejna wieść związana z państwem Rzeźniczak - ustami Magdaleny Stępień fani uzyskali potwierdzenie tego, co internauci podejrzewali od pewnego czasu, że Paulina Rzeźniczak jest w ciąży!

Kuba Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak rozstali się?

W miarę oczekiwania, para chętnie pokazywała się razem i chwaliła rosnącym brzuszkiem ukochanej piłkarza. Wszystko, co dobre, kiedyś się jednak musi skończyć - te słowa okazały się prawdziwe także w przypadku państwa Rzeźniczaków. Piłkarz przyjął bowiem zaproszenie do Żurnalisty, a jego kontrowersyjne wypowiedzi z wywiadu odbiły się szerokim echem. On sam jednak zdawał się niezbyt przejmować lawiną krytyki. Za strzał w kolano opinia publiczna uznała głośny wywiad dla „Dzień dobry TVN” i ich zachowanie po emisji. W efekcie para zdecydowała się uprywatnić konta w mediach społecznościowych, blokując postronnym wgląd w ich codzienność.