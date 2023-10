Jakub Rzeźniczak oczekując na trzecie dziecko traci prawa do pierwszego! Ewelina Taraszkiewicz zapowiada: „to nie jest jeszcze koniec”

Jestem zadowolona z powodów praktycznych. Wszystkie decyzje dotyczące Inez, na przykład przedszkola, wymagały zgody drugiego rodzica. On jednak mieszka bardzo daleko i gdyby cokolwiek się stało i byłaby potrzebna szybka zgoda, byłby problem, nawet gdybyśmy nie byli pokłóceni, a co dopiero gdy nasze stosunki nie są najlepsze. Natomiast zdarzały się już sytuacje złośliwe, także utrudniające nam życie, gdy na przykład nie można było się do niego dodzwonić - wyznała dodając, że to „prawidłowa decyzja i że nie mogło być inaczej”.