Ewelina Taraszkiewicz wyprawiła córce Inez przyjęcie z okazji 6. urodzin! Zobacz zdjęcia! Kuba Rzeźniczak nie dostał zaproszenia? Magdalena Bohdanowicz

Przyjęcie urodzinowe, gdy ma się lat kilka, to coś wyjątkowo ważnego i coś, co pamięta się nierzadko do końca życia. Wie o tym z pewnością Ewelina Taraszkiewicz, która samotnie wychowuje dziecko Kuby Rzeźniczaka - córkę Inez. Taraszkiewicz zadbała, aby ilość atrakcji odwrócił uwagę pociechy od nieobecności ojca. Zobacz zdjęcia!