Córka Jakuba Rzeźniczaka rośnie jak na drożdżach! Ewelina Taraszkiewicz samotnie ją wychowuje Redakcja Telemagazyn

Jakub Rzeźniczak to piłkarz, o którego dokonaniach sportowych dzisiaj praktycznie nikt już nie pamięta. Jednak wszyscy ciągle w pamięci mają jego liczne zdrady, skandale oraz podejście do swojej pierwszej córki, do której został pozbawiony praw rodzicielskich. Mała Inez rośnie jak na drożdżach, a to, że żyje jak w raju jest zasługą jedynie jej mamy, Eweliny Taraszkiewicz, która robi wszystko, aby zapewnić swojej córce bajkowe życie. Zobaczcie, jak się urządziły!