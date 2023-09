Córka Aleksandry Popławskiej i Marka Kality ma już 18 lat! Antonina Kalita zaskoczyła metamorfozą!

Aleksandra Popławska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Od lat związana jest ze starszym od siebie o 18 lat aktorem, Markiem Kalitą. Para doczekała się córki, która niedawno... skończyła 18 lat! Ależ ten czas leci! Antonina Kalita właśnie wszystkich zaskoczyła swoją metamorfozą; sami zobaczcie, co zrobiła z włosami!

Związek Aleksandry Popławskiej i Marka Kality

Aleksandra Popławska to postać, której przedstawiać nie trzeba. Urodzona w 1976 roku aktorka to dzisiaj jedna z największych gwiazd polskiego kina oraz teatru, a role w takich produkcjach jak chociażby „Wataha” czy „Szadź” sprawiły, że widzowie ją uwielbiają! Marek Kalita także jest jedną z ikon polskiego aktorstwa. Widzowie mogą oglądać go zarówno w kinie, jak i telewizji, a jego teatralne kreacje, które ma szanse tworzyć m.in. w Nowym Teatrze, gdzie zachwyca w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, są już dzisiaj kultowe! Kto widział chociażby „Kruma”, ten wie, o czym mowa.

To właśnie teatr sprawił, że Popławska i Kalita się poznali. Był 2000 rok i oboje byli w TR Warszawa. Ona była jeszcze studentką, a on już uznanym aktorem, który szalenie imponował Popławskiej. Jak przypomina „Viva”, szybko wywiązała się między nimi relacja. Dali sobie szansę i do dzisiaj tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu; nie szukają żadnego poklasku, tylko robią swoje i cieszą się sobą. Marek Kalita i Aleksandra Popławska często pracuje razem nie tylko na ekranie, ale też reżyserując wspólnie w teatrze.

Kim jest Antonina Kalita?

Aleksandra Popławska i Marek Kalita doczekali się córki. Antonina Kalita urodziła się 17 sierpnia 2005 roku i dzisiaj ma już 18 lat! Dziewczyna odziedziczyła po rodzicach zamiłowanie do sztuki. Do tej pory wiele osób zauważało, że Antonina Kalita bardzo przypomina swoją mamę. Jako ciekawostkę warto dodać, że Antonina Kalita miała już okazję zadebiutować zarówno przed kamerą, jak i w teatrze. Na teatralnych deskach pojawiła się w świetnym spektaklu Grzegorza Jarzyny pt. „Uroczystość”, a do tego ma za sobą drobne role w „Na dobre i na złe” oraz filmie „Kochaj”. Antonina Kalita ma starszą przyrodnią siostrę, Natalię Kalitę.

Metamorfoza Antoniny Kality

Teraz Antonina Kalita zaskoczyła wszystkich swoich obserwatorów, bowiem 18-latka zdecydowała się na totalną metamorfozę! Nożyczki poszły w ruch i po większości włosów na głowie nie ma już śladu! Teraz króluje, cytując, łysa pała! Chociaż taka łysa do końca nie jest.

