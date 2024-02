Córka Roberta Leszczyńskiego ma już 21 lat! Vesna Leszczyńska zachwyca urodą i talentem!

Skomplikowane życie prywatne Roberta Leszczyńskiego

Powiedzieć, że Robert Leszczyński był najbardziej znanym dziennikarzem muzycznym w Polsce, to jak nie powiedzieć nic. Wielką rozpoznawalność zapewnił mu program „Idol”, gdzie Leszczyński był przez kilka edycji jednym z członków jury. Znali go wszyscy, ale nie każdy wiedział, że życie prywatne dziennikarza nie należało do najprostszych...

Robert Leszczyński związany był z aktorką musicalową, Alicją Borkowską. Para doczekała się w 2003 roku córki, Vesny. Niestety, ta relacja nie przetrwała. Kolejną wybranką Leszczyńskiego była uczestniczka 4. edycji programu „Bar”, Maja Korpała, która w 2006 roku urodziła mu córkę Keirę. Później w mediach pojawiła się informacja, że Robert Leszczyński ma jeszcze trzecią córkę - Paulinę, jednak o niej w sieci jest najmniej informacji.