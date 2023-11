Czarna seria programu „Chłopaki do wzięcia”. Nie żyje już pięciu uczestników!

„Chłopaki do wzięcia” to program, którego nikomu przedstawiać raczej nie trzeba. Produkcja na antenie Polsat Play nadawana jest od 2012 roku i przez ten czas zdobyła ogromną popularność. Przez program przewinęła się całą masa pochodzących z wsi i małych miasteczek uczestników, którzy liczyli na to, że pomimo wszelkich przeciwności losu uda im się wreszcie znaleźć długo wyczekiwaną miłość.

Choć niektórzy z „Chłopaków do wzięcia” wywołują wśród widzów mieszane uczucia, to są też i tacy, którym ci nieustannie kibicują. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat, fani programu z częścią z nich musieli się bezpowrotnie pożegnać.