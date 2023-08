Dagmara Bryzek wie, co w trawie piszczy! Może to jej urok, a może subtelny, metaliczny blask. Wszyscy patrzyli tylko na nią!

Dagmara Bryzek wie, co w trawie piszczy!

Dagmara Bryzek urodziła się 22 czerwca 1998 w Warszawie. Debiutowała kilkoma mniejszymi rolami w polskich serialach, jednak to ta w „Koronie Królów” przyniosła jej największą rozpoznawalność. Od kiedy wcieliła się w Jadwigę Andegaweńską jej kariera nabrała rozpędu i dzisiaj Bryzek jest rozchwytywaną młodą gwiazdą!

„Rolnik szuka żony” to światowy fenomen, który zawładnął serca widzów w Polsce. Już jesienią program powraca z 10. edycją! Kto tym razem odnajdzie miłość i szczęście pod okiem Marty Manowskiej?

Metalik - to teraz noszą gwiazdy!

Ten trend to prawdziwy hit! Metaliczne sukienki, bluzki i aplikacje to absolutny hit u polskich i światowych gwiazd już od jakiegoś czasu. Sięgały po niego Viki Gabor, Maffashion, Julia Wieniawa, Izabela Janachowska czy Marta Manowska, a ostatnio właśnie Dagmara Bryzek. Można go zestawiać na sportowo, czy casualowo, lub postawić na całkowitą elegancję!