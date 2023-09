Dagmara Kaźmierska podbija plan „Dzielnicy strachu”! Co była gwiazda programu „Królowe życia” robiła na komisariacie?

Gdyby o Dagmarze Kaźmierskiej usłyszeli producenci superprodukcji telewizyjnej „Moda na sukces” z całą pewnością wprowadziliby ją do głównej obsady, a Hollywood by się w niej zakochał. Jest samorodnym talentem, naturszczykiem. Kocha ją kamera, a ona kocha być w centrum uwagi i robić zamieszanie. W jej życiu nie ma letniej temperatury. Temperament „królowej życia”, ociekający złotem styl, cięty język, bezkompromisowość, dystans do siebie i pozytywne emocje, które generuje to gwarant oglądalności!