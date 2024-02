Danzel gwiazdą nowego sezonu „Nasz nowy dom”! Muzyk wygryzie Elę Romanowską?

Charytatywny koncert Danzela w nowym sezonie „Nasz nowy dom”

Już 6 marca na antenie Polsatu zadebiutuje 22. edycja programu „Nasz nowy dom”. Ponownie Elżbieta Romanowska i jej ekipa remontowa przemierzają Polskę, aby dotrzeć do rodzin znajdujących się w potrzebie, których warunki mieszkaniowe są niezwykle trudne. W ciągu kilku dni pod okiem architekta przeprowadzany jest generalny remont domu, łącznie z zakupem nowych mebli i wyposażenia. Tym razem team dojechał do oddalonych o sto kilometrów od Warszawy, Kozienic. Tam poznali historię pięcioosobowej rodziny, której jeden z członków, a dokładnie 4-letnia Kinga choruje na nowotwór. Ekipa stworzyła dotkniętej tragedią rodzinie nie tylko godne warunki do życia, ale postanowili zrobić coś więcej.

W Kozienickim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny, na którym wystąpił światowej klasy gwiazdor, Danzel. Pochodzący z Belgii wokalista jest twórcą takich hitów jak: „Pump It Up”, „You Spin Me Round” czy „You Are All of That”. To właśnie te przeboje mogła usłyszeć licznie zebrana publiczność. Żaden uczestnik koncertu nie przyszedł z pustymi rękoma. Na wydarzeniu zbierane były zabawki, gry czy maskotki, które przekazane zostały do szpitala w Kozienicach, w którym często przebywa 4-letnia Kinga.