Do kogo trafią Złote Lwy 48. FPFF? Wygrają „Chłopi” czy „Kos”?

Dla kogo Złote Lwy?

Uczestnicy festiwalu już od kilku dni głośno zastanawiają się, do kogo powędrują Złote Lwy za najlepszy film. Faworytów tutaj jest dwóch, a mianowicie „Chłopi”, których już teraz namaszcza się na polskiego kandydata do Oscara, oraz imponujący „Kos”, który zaskoczył wielu spodziewających się konwencjonalnej opowieści o Tadeuszu Kościuszce. Zapewne właśnie między tą dwójką odbędzie się główna rywalizacja, chociaż nie pogniewałbym się, gdyby Złote Lwy trafiły w ręce twórców „Tyle co nic”. Ten skromny obraz bezradności polskiego rolnika w walce z systemem to jeden z najmocniejszych filmów na festiwalu.