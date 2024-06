Doda dołączy do „The Voice of Poland” jako Trenerka?! Rinke Rooyens komentuje i mówi, jak jest! Redakcja Telemagazyn

Choć lato w pełni i do premiery kolejnego sezonu „The Voice of Poland” jeszcze trochę, w kuluarach aż huczy o zmianach w programie. Jeden z hitów TVP ma przejść gruntowne odświeżenie, także w ekipie Trenerów. Ostatnio spekulowano, że do zespołu dołączy Kuba Badach, ale mowa również o... Dodzie! Co na to producent, Rinke Rooyens?