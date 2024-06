Kuba Badach dołączy do „The Voice of Poland”?! Kogo zastąpi mąż Oli Kwaśniewskiej: Lanberry, Steczkowską, Barona i Tomsona czy Piekarczyka?

Zmiany w „The Voice of Poland”

Zmiany, zmiany, zmiany - można by rzec, że w Telewizji Polskiej obecnie tylko o tym mowa. Po wielkich zmianach w programie „ Pytanie na śniadanie ” i innych formatach, w kuluarach aż huczy o zmianach w kolejnym hicie stacji - „ The Voice of Poland ”. Jak donoszą „Życie na gorąco” i „Fakt”, widzowie muszą przygotować się nie tylko na zmianę miejsca nagrań nowego sezonu, ale i na zmianę jednego z Trenerów.

Kuba Badach w „The Voice of Poland”?

Kuba Badach to wokalista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny i dziennikarz muzyczny, a także - aktor. To właśnie męża Aleksandry Kwaśniewskiej wskazuje się jako kandydata do roli Trenera. Miałby tym samym wygryźć jednego z dotychczasowych Trenerów: Lanberry, Justynę Steczkowską, Barona i Tomsona albo Marka Piekarczyka. Kogo dokładnie - to na razie pozostaje tajemnicą.