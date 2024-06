Kajra i Sławomir znikają z „Tak to leciało”, a Kacper Kuszewski zalicza wielki powrót do TVP! Nie chodzi o „M jak miłość”!

„Tak to leciało!” to najbardziej rozśpiewany teleturniej na świecie! Uczestnicy mają za zadanie uzupełnić luki w tekstach popularnych polskich przebojów, a wszystko to w myśl zasady „im więcej wyśpiewasz, tym więcej wygrasz”. W nowej, jesiennej edycji show w roli gospodarza zadebiutuje popularny aktor i wokalista – Kacper Kuszewski.

Bardzo się cieszę, że będę miał okazję poprowadzić „Tak to leciało!”. To program muzyczny, a ja sam bardzo lubię śpiewać i lubię, jak inni śpiewają - mówi Kacper Kuszewski. - To, że w „Tak to leciało!” wykonujemy tylko polskie piosenki, stanowi dodatkowy atut. Po raz pierwszy biorę udział w tego typu przedsięwzięciu nie jako uczestnik, a prowadzący, więc towarzyszą mi duże emocje. Ponadto doskonale rozumiem, co przeżywają uczestnicy programu. Zadbanie o ich dobry nastrój i komfort to moje najważniejsze zadanie. Będę się starał dodawać im odwagi i podnosić na duchu, bo doskonale wiem, że występ w programie telewizyjnym to spory stres dla każdego. Widzom zaś – wraz całą ekipą „Tak to leciało!” – postaramy się dostarczyć cotygodniową porcję doskonałej rozrywki przy największych polskich przebojach.