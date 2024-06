„Rolnik szuka żony 10”. Waldemar i Dorota poważnie myślą o ślubie! Przebiją Krzysztofa i Maję Rutkowskich? Tylko u nas sensacyjne szczegóły

Dorota i Waldemar z 10. edycji „ Rolnik szuka żony ” to obecnie jedna z najpopularniejszych par hitu TVP. Ulubieńcy fanów programu trzy razy sprawili, że widzowie dosłownie pospadali z krzeseł i oglądali go niczym serial sensacyjny.

Pierwszy raz był wtedy, kiedy, kiedy Waldemar wybrał Ewę, a odprawiona Dorotka popłakała się. - Mam nadzieję, że będę miała okazję i zaszczyt (jeśli do tego dojdzie), że będę gościem na waszym weselu - usłyszeli widzowie i poznali treść pożegnalnego listu.

Jak tak dalej pójdzie, Waldemar i Dorota popularnością przebiją Anię i Kubę z tej samej edycji, którzy właśnie powitali na świecie synka, tymczasem to nie koniec rewelacji, jakie czekają fanów Dorotki i Waldiego. Okazuje się, że wybranka rolnika zbliża się do końcówki 6. miesiąca ciąży, więc mała Gilasówna przyjdzie na świat we wrześniu!