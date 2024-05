„Rolnik szuka żony 10”. Waldemar Gilas spłodził kolejnego potomka! Dorota jest w ciąży!

Spotkanie gwiazd „Rolnika” i „Sanatorium”

Waldemar Gilas, czyli jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji „Rolnik szuka żony”, to zdecydowanie jeden z najbardziej towarzyskich uczestników „Rolnika” w historii. Powiedzieć, że Waldi lubi imprezować, to tak, jakby nie powiedzieć nic! Wszędzie pełno charyzmatycznego rolnika, a teraz zabrał swoją ukochaną Dorotę na imprezę uczestników „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości” i „The Voice Senior”.

Waldemar Gilas ponownie zostanie ojcem!

Nie była to jednak zwykła impreza gwiazd programów TVP, bowiem Waldemar i Dorota wykorzystali ją nie tylko do ucięcia spekulacji odnośnie do rzekomego kryzysu w ich związku, ale przede wszystkim ogłosili, że... wkrótce zostaną rodzicami! Spodziewają się córeczki!