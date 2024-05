„Sanatorium miłości 6”. Andrzej TO TEN Nowak bierze w obronę Tadeusza! Co sądzi o rozstaniu z Janiną? Redakcja Telemagazyn

Chociaż „Sanatorium miłości 6” już się skończyło, to wciąż wiele mówi się o rozstaniu najpewniejszej pary programu, czyli Tadeusza i Janiny. Teraz głos w tej sprawie, specjalnie dla Telemagazyn.pl, zabrał Andrzej TO TEN Nowak, który wziął Tadeusza w obronę i powiedział, co sądzi o rozstaniu kolegi z Janiną.