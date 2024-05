W „Sanatorium miłości 6” było za dużo alkoholu? Stanisław wyznał prawdę!

Serwis Telemagazyn.pl porozmawiał szczerze ze Stanisławem i wprost zapytaliśmy, jak wyglądała kwestia alkoholu w „Sanatorium miłości 6”. Senior wyznał nam:

Powiem szczerze, że nasz sezon praktycznie nie drinkował. Oczywiście, na balach były drinki i wypiło się jednego bądź dwa, ale nic więcej. Nie wiem, może każdy w przeciągu całego sezonu wypił maksimum z sześć drinków, ale to przez cały czas trwania zdjęć. Nie każdego dnia! Swoją drogą, ja nawet prywatnie wolę wino okolicznościowo wypić, lampę bądź dwie. Natomiast po wypowiedzi Marysi poszedł na mnie hejt. Maria niepotrzebnie to powiedziała, nie wiem, dlaczego. Wyjaśniliśmy sobie to później i nie mam do niej pretensji, bo to bardzo fajna kobieta, którą szanuję. Będziemy mieć bardzo dobrą relację - powiedział Stanisław Bober w rozmowie z Telemagazyn.pl.