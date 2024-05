Pamiętacie Berlinkę z „Sanatorium miłości 4”? Dziś Mariola Różalska nie przypomina dawnej siebie!

Kim jest Mariola Różalska z „Sanatorium miłości 4”?

Fanom „Sanatorium miłości” z pewnością nie trzeba przedstawiać Marioli Różalskiej, która wystąpiła w 4. edycji show. „Berlinka”, bo tak ją z czasem zaczęli nazywać koledzy z programu, szybko zaskarbiła sobie sympatię telewidzów. Jak sama mówiła: Mam taką energię i taki temperament, że nic dodać, nic ująć i to widać! Co to za muzyka dla dziadków - żartowała w jednym z odcinków „Sanatorium miłości” przyznając, że jej rytmy to gorące hiszpańskie, latynoskie brzmienia.

Choć mieszkającej na co dzień w Berlinie seniorce nie udało się znaleźć miłości w programie, to zyskała ona spore grono przyjaciół. Wśród nich nie brakuje rzecz jasna Andrzeja Sikorskiego, który w trakcie programu wyraźnie wpadł „Berlince” w oko.